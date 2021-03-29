Защитник сборной Украины Виталий Миколенко не опускает руки после фиаско в матче с Финляндией.

"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И конечно же людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С Вами я стану только сильнее", – написал Миколенко в Instagram.

Миколенко покинул расположение сборной Украины

Напомним, ошибка защитника Динамо стоила "сине-желтым" победы в поединке с финнами. Виталий получил красную карточку и не сможет помочь команде Шевченко в матче с Казахстаном 31 марта.

После двух туров квалификации к ЧМ-2022 Украина расположилась на третьей строчке группы D.

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