Защитник Динамо Виталий Миколенко – не помощник национальной команде Украины в матче с Казахстаном.

Тренерский штаб сборной Украины отпустил Виталия Миколенко из лагеря "сине-желтых", сообщает сайт УАФ.

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Защитник Динамо получил красную карточку в поединке с финнами (1:1), поэтому из-за дисквалификации не сможет помочь команде Шевченко в предстоящем поединке с Казахстаном, который запланирован на 31 марта.

Напомним, в конце встречи с Финляндией Миколенко обрезался и был вынужден фолить в своей штрафной, за что арбитр назначил пенальти в ворота Бущана. В итоге, украинцы упустили победу.

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