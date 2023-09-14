В топ-10 самых дорогих игроков УПЛ оказались только 3 игрока Динамо – Георгий Бущан, Николай Шапаренко (по 7 млн евро), Виталий Буяльский (6 млн евро).

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При этом нашлось место аж 6 представителей Шахтера. Возглавляет список Николай Матвиенко (20 млн евро), далее следуют Георгий Судаков (15 млн евро) и Артем Бондаренко (10 млн евро). В перечень также попали Лассина Траоре (7 млн евро), Александр Зубков и Валерий Бондарь (по 5 млн).

Единственным же игроком не из Динамо или Шахтера стал Александр Пихалёнок из СК Днепр-1 – 5 млн евро. Интересно, что больше всего потеряли в стоимости футболисты Динамо – Бущан, Шапаренко и Буяльский подешевели на 1 млн евро каждый. Больше всего подорожал же летний новичок Шахтера Эгиналдо (+2,1 млн евро).

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