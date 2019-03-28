Бильбо Сульшер: норвежский канал объявил о назначении специалиста в Манчестер Юнайтед сценой из Хоббита

Норвежский телеканал TV2 креативно сообщил о полноценном подписания контракта Манчестер Юнайтед с Уле Гуннаром Сульшером.

Уле Гуннар Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед на 3 года после успешной работы в статусе исполняющего обязанности.

"Результаты говорят сами за себя", – вице-президент Манчестер Юнайтед объяснил полноценное назначения Сульшера

Норвежский канал TV2 решил объявить об этом с юмором и креативом: специалиста представили в образе героя трилогии Хоббит Бильбо Бэггинса. В ролике обыгрывалась тема подписания контракта.

Ранее пользователи соцсетей заметили сходство Сульшера с актером Энди Серкисом, сыгравшем в Хоббите и Властелине Колец роль Голлума.

Treårskontrakt i United - Solskjær skal ut på nye eventyr! pic.twitter.com/hB7dnMy4VM — TV 2 Sporten (@2sporten) 28 марта 2019 г.