"Я просто разбил свою машину и поехал домой на другой. Мне казалось, что устраивать такую шумиху по пустякам вышло из моды. Я могу понять, если бы пострадал кто-то другой, но я просто разбил машину и поехал домой на другой.

Балотелли попал в ужасное ДТП – форвард сильно шатался и отказался проходить тест на алкоголь

Проблем миллиард, но единственная проблема, которую я вижу в газетах, – это моя авария. Проблема возникла бы, если бы у меня не было каско, но, слава Богу, оно у меня есть. Вместо того, чтобы говорить обо всем серьезном, все говорят о моем несчастном случае. Это невероятно", – приводит слова Балотелли TMW.

Напомним, 33-летний Марио разнес свой Audi на улицах Бреши. По словам очевидцев, Балотелли сильно шатался при выходе из машины, но проходить тест на содержание алкоголя отказался.

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