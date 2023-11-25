Нападник Адана Демірспора Маріо Балотеллі не розуміє, чому преса так активно обговорює аварію за його участю.

"Я просто розбив свою машину і поїхав додому на іншій. Мені здавалося, що влаштовувати такий галас через дрібниці вийшло з моди. Я можу зрозуміти, якби постраждав хтось інший, але я просто розбив машину і поїхав додому на іншій.

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Проблем мільярд, але єдина проблема, яку я бачу в газетах, – це моя аварія. Проблема виникла б, якби у мене не було каско, але, дякувати Богу, воно в мене є. Замість того, щоб говорити про все серйозне, всі говорять про мій нещасний випадок. Це неймовірно", – наводить слова Балотеллі TMW.

Нагадаємо, 33-річний Маріо розніс свій Audi на вулицях Брешії. За словами очевидців, Балотеллі сильно хитався під час виходу з машини, але проходити тест на вміст алкоголю відмовився.

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