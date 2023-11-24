Балотелли попал в жуткое ДТП – форвард сильно шатался и отказался проходить тест на алкоголь
00:25 - Читати українською
Марио Балотелли продолжает напоминать о себе неприятными историями вне поля.
В четверг, 23 ноября, форвард Адана Демирспор Марио Балотелли угодил в Брешии в аварию на своём черном Audi. Как информирует Il Giornale di Brescia, это произошло около 20:30 по местному времени на улице Виа Орзинуови.
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Сообщается, что нападающий, шатаясь, выбрался из автомобиля невредимым. Все подушки безопасности взорвались, на место ДТП прибыли медики и оказали Марио медицинскую помощь.
Согласно источнику, местная полиция пыталась подвергнуть Балотелли алкотестеру, но 33-летний игрок отказался пройти проверку.
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