Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, сам того не зная, "сделал" заявление по военным действиям в Израиле.

Накануне группировки ХАМАС начали полномасштабные боевые действия против Израиля, убив и ранив сотни людей. Цивилизованный мир встал на защиту еврейского народа, но в Instagram-аккаунте от имени Де Дзерби появилось неожиданное сообщение.

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"Я поддерживаю дело палестинцев и надеюсь, что все вернется на круги своя. Я надеюсь, что Судан вернется к тому, чем он был, и что на землях Судана воцарится мир. Что мир сохранится в арабских и мусульманских странах", – говорится в посте.

Сообщение сразу вызвало подозрения, а потом все стало понятно. Окружение Де Дзерби заверило, что этот аккаунт никоим образом не касается 44-летнего итальянца, сообщает So Foot. От фейка не спасла синяя птичка верификации Instagram.

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