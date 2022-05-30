"Когда я был в Малаге, знал, что должен идти. Я договорился с другой командой. Но в мою дверь постучал Реал Мадрид, ему невозможно отказать и не нужно отказывать, однако всегда есть исключения (Иско добавил эмодзи черепахи, намекая на Мбаппе – прим .).

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9 лет спустя время в клубе, которое позволило осуществить все детские мечты, подходит к концу. Кроме мечтаний, завоевание большего количества трофеев, чем я мог себе представить, игры с лучшими, встреч с невероятными людьми, я оху*нно здесь провел время. Даже когда от меня это отнимают, я радуюсь. Потому что я несомненно запомню все самое лучшее. Надеюсь, вы тоже.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров, тренерский штаб, физиотерапевтов, работников Вальдебебаса и Сантьяго Бернабеу за всю работу, любовь и поддержку, в которых нуждаются все и в которых я никогда не испытывал недостатка.

Также хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые невероятно поддерживали меня с первого дня и которые сопровождали эту команду в каждом уголке мира. Кстати, я вчера говорил другу, что не понимаю, зачем они устраивают вечеринку, если и так 15-я Лига чемпионов уже на подходе хахаха. До свидания и Hala Madrid", – написал Иско в своем Instagram .

Заметим, контракт 30-летнего испанца завершается ровно через месяц. За 9 лет Иско провел 353 поединка в футболке "бланкос" и выиграл 19 трофеев, из которых 5 – триумфы в Лиге чемпионов. Правда, в последние сезоны он был далеко не игроком основного состава.

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