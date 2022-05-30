Легенда мадридцев Марсело рассказал, что стремится играть в ЛЧ даже после ухода из Реала. Сейчас ему 34 года.

"Считаю, что у меня еще есть необходимый уровень, чтобы поиграть в Лиге чемпионов, в Европе. Я хочу этого. Не собираюсь вам врать.

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Читал много слухов. Кто-то говорит, что я иду в Ботафого, кто-то, что в Флуминенсе. Нет, это не так, я не собираюсь сейчас возвращаться в Бразилию. Мне нужно 10 дней отпуска без забот, даже не буду касаться телефона", – цитирует Марсело O Dia .

Напомним, бразилец анонсировал свой уход из Реала после победы в ЛЧ. Мадрид он покидает в статусе рекордсмена клуба, выиграв 25 трофеев. В последних сезонах у Марсело уже не было постоянной игровой практики, а в кампании 2021/22 он провел неполных 17 поединков.