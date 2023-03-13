Бывшего форварда Тоттенхэма, Барселоны и сборной Англии Гарри Линекера снова можно будет увидеть в эфире.

9 марта британская телерадиовещательная корпорация BBC отстранила ведущего программы Match of the Day от работы. Все из-за публичной критики планов британского правительства ввести жесткие ограничения на прием беженцев, нелегально прибывших на территорию страны через пролив Ла-Манш.

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В знак солидарности с Линекером ряд других известных футболистов и комментаторов отказались от участия в шоу на BBC One. В Англии разгорелся огромный спор по поводу действий компании и слов экс-футболиста. Сегодня же стало известно, что Гарри вернется к работе ведущим. Стороны уладили конфликт, а генеральный директор BBC Тим Дэви уже извинился за эту ситуацию.

"Все признают, что это был тяжелый период для сотрудников, участников, ведущих и, что главное, для нашей аудитории. Я прошу прощения за это", – цитирует менеджера Sky Sports.

Линекер, ведущий программы Match of the Day с 1999 года, тоже сообщил, что конфликт исчерпан. Он поблагодарил за всестороннюю поддержку и анонсировал свое возвращение в эфир в субботу.