"Кто дал EA Sports разрешение на использование моего имени и образа? FIFPro? Не знал, что я член FIFPro, и если да, то меня добавили туда без моего ведома каким-то странным образом. И, безусловно, я никогда не позволял ФИФА или FIFPro зарабатывать деньги, используя меня.

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Все эти годы кто-то получает прибыль благодаря моим имени и образу, без каких-либо соглашений и разрешений. Время для расследования", – написал Златан в Twitter.

Заметим, 39-летний Ибра возглавляет список бомбардиров Серии А, забив 10 голов в стартовых 8-ми матчах. Милан лидирует в чемпионате, но на ближайшие несколько недель рискует потерять Златана, который травмировался в последнем поединке против Наполи.

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