"Хто дав EA Sports дозвіл на використання мого імені та образу? FIFPro? Не знав, що я член FIFPro, і якщо так, то мене додали туди без мого відома якимось дивним чином. І, безумовно, я ніколи не дозволяв ФІФА чи FIFPro заробляти гроші, використовуючи мене.

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Всі ці роки хтось отримує прибуток завдяки моїм імені і образу, без будь-яких угод та дозволів. Час для розслідування", – написав Златан у Twitter.

Зауважимо, 39-річний Ібра очолює список бомбардирів Серії А, забивши 10 голів у стартових 8-ми матчах. Мілан лідирує в чемпіонаті, але на найближчі кілька тижнів ризикує втратити Златана, який травмувався в останньому поєдинку проти Наполі.

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