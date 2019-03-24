"Я никогда не был в барах и пил", – откровенный рассказ Зидана о том, как он шел к мечте

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о том, как стремился начать футбольную карьеру.

"Все, что я хотел – это играть в футбол, но я боролся в школе. Мои родители никогда не ругали меня, но я сам понимал, что мое отношение не было правильным. Однажды они мне сказали: "Мы знаем, что ты придумал, чем хочешь заниматься в будущем, поэтому делай что хочешь". Я получил разрешение на осуществление мечты. Я поехал в Канны и увидел, как тренируются другие игроки, и тогда сказал себе: "Это то, что я хочу".

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С того момента я начал превращать себя на лучшего игрока мира. Я убеждался, что хорошо отдохнул, никогда не ходил пить в бары, чтобы не обмануть себя. Я следил за собой, пил много воды и делал упражнения на растяжку. Я делал все, чтобы стать лучшим игроком, это то, что делал за любую стоимость. Вот так заставил своих родителей гордиться мной", – рассказал Зидан AS.

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