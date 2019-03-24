Дель Пьеро: Я не ожидал столь раннего возвращения Зидана в Реал

Бывший капитан Ювентуса Алессандро Дель Пьеро прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера Реала.

"Его возвращение немного удивило меня, особенно потому что он сделал это раньше, чем ожидалось. Зидан любит Реал и живет здесь со своей семьей. У него замечательная связь с клубом. Это не был большой сюрприз, но он очень рано наступил.

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Думаю, что у Флорентино Переса был четкий план возвращения Зидана, который выиграл 3 Лиги чемпионов подряд. Это разумный выбор.

Зидан – это мой друг, и я рад видеть его везде, даже выпить пива! У Ювентуса уже замечательный тренер и он хорошо справляется. Сейчас все решено. Зизу в Реале", – сказал Дель Пьеро Marca.

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