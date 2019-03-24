"Я ніколи не був у барах та не пив", – відверта розповідь Зідана про те, як він ішов до мрії

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про те, як прагнув розпочати футбольну кар'єру.

"Все, що я хотів – це грати в футбол, але я боровся в школі. Мої батьки ніколи не сварили мені, але я сам розумів, що моє ставлення не було правильним. Одного дня вони мені сказали: "Ми знаємо, що ти вже маєш на думці, чим хочеш займатись у майбутньому, тому роби, що бажаєш". Я отримав дозвіл на здійснення мрії. Я поїхав у Кан і побачив, як тренуються інші гравці, і тоді сказав собі: "Це те, що я хочу".

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З того моменту я почав перетворювати себе на найкращого гравця світу. Я переконувався, що добре відпочив, ніколи не ходив пити в бари, щоб не обманути себе. Я стежив за собою, пив багато води та робив вправи на розтяжку. Я робив все, щоб стати найкращим гравцем, це те, що робив за любу вартість. Ось так змусив своїх батьків пишатися мною", – розповів Зідан AS.

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