"У меня спросили: кто лучший игрок Серии А в этом году? Мы говорили о Роналду, я сказал, что сложно сказать, многие игроки играли на высоком уровне. И я сказал, что Муриэль был сильнейшим в Аталанте, а Зелински – в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.

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Все мы знаем, какие игроки Роналду и Месси, таких не будет еще 100 лет. Прежде чем что-либо писать, журналисты должны проверить информацию", – написал Малиновский в своем Instagram.

Отметим, что итальянские СМИ подали слова Руслана относительно Роналду таким образом, якобы его партнер по Аталанте Луис Муриэль лучше чем Криштиану.

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