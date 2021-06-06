"Я ни с кем не сравнивал Роналду": Малиновский объяснил свои слова о Криштиану
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отреагировал на публикации итальянских СМИ о его словах о Криштиану Роналду.
"У меня спросили: кто лучший игрок Серии А в этом году? Мы говорили о Роналду, я сказал, что сложно сказать, многие игроки играли на высоком уровне. И я сказал, что Муриэль был сильнейшим в Аталанте, а Зелински – в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.
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Все мы знаем, какие игроки Роналду и Месси, таких не будет еще 100 лет. Прежде чем что-либо писать, журналисты должны проверить информацию", – написал Малиновский в своем Instagram.
Отметим, что итальянские СМИ подали слова Руслана относительно Роналду таким образом, якобы его партнер по Аталанте Луис Муриэль лучше чем Криштиану.
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