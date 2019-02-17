"Я не сумасшедший", – Бензема рассказал, ожидает ли вызова в сборную Франции

Форвард Реала Карим Бензема прокомментировал перспективы возвращения в сборную Франции.

"Я не сумасшедший, чтобы ждать вызова в сборную. В любом случае у сборной сейчас совсем иные времена. Она чемпион мира, там выросло новое поколение, молодые игроки очень хорошо себя проявляют. Я желаю им только всего хорошего", – цитує Бензема Telefoot.

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Карим не вызывался в национальную команду после скандала с шантажом Матье Вальбуэна касательно интимного видео, хотя форвард Реала в итоге был признан невиновным.