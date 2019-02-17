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"Я не божевільний", – Бензема розповів, чи очікує виклику в збірну Франції

19:28 441 Читать на русском
"Я не божевільний", – Бензема розповів, чи очікує виклику в збірну Франції
Карім Бензема / УЄФА

Форвард Реала Карім Бензема прокоментував перспективи повернення в збірну Франції.

"Я не божевільний, щоб чекати виклику в збірну. У будь-якому випадку у Франції зараз зовсім інші часи. Вона чемпіон світу, там виросло нове покоління, молоді гравці дуже добре себе проявляють. Я бажаю їм тільки всього хорошого", – цитує Бензема Telefoot.

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Карім не викликався до лав національної команди після скандалу з шантажем Матьє Вальбуена стосовно інтимного відео, хоча форвард Реала у підсумку був визнаний невинним.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Карім Бензема Карім Бензема Франція Франція
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