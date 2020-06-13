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"Я не мог согнуть колено и нормально бегать": Анри пошел на ложь ради дочери и финала Лиги чемпионов

06:30 10 Читати українською
"Я не мог согнуть колено и нормально бегать": Анри пошел на ложь ради дочери и финала Лиги чемпионов
Тьерри Анри / Getty Images

Легендарный Тьерри Анри вспомнил победу в Лиге чемпионов 2008/09 в составе Барселоны.

"Не хочу выглядеть как мальчик, который жалуется на свои травмы, но я потерял немало матчей из-за них. Финал 2009 года был очень особенным для меня. Мало кто знает, но это был день рождения моей дочери, а до этого я ни разу не побеждал в Лиге чемпионов.

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Я не мог согнуть колено и нормально бегать, но мне пришлось играть. Помог ли я команде? Надеюсь, что да. Я играл столько, сколько мог, и врал врачам, чтобы остаться на поле. Когда врачи спросили меня, все ли в порядке, я ответил: "Да, конечно". Тогда я никогда бы не признался, что у меня проблемы", – приводит слова Анри Mundo Deportivo.

Напомним, французский форвард вышел в основе на финал Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, который завершился победой Барселоны 2:0.

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Барселона Барселона Тьерри Анри Тьерри Анри Лига чемпионов
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