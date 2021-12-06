Півзахисник Ювентуса Хуан Куадрадо чесно зізнався, що не цілився у ворота в моменті з шедевральним голом з кутового.

Колумбієць шокував Андрія Шевченка вже на 9 хвилині неймовірним "сухим листом". Під час перерви Куадрадо мав коротку розмову з Сальваторе Сірігу, який і пропустив цей м'яч.

Ювентус – Дженоа – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Хуан пояснив, що все сталось ненавмисне: "Я не хотів, це вийшло випадково! Я подавав на ближню стійку, але м'яч пішов вище", – наводить слова хавбека Ювентуса Football Italia.

У другому таймі "Стара синьйора" забила вдруге, а Дженоа за підсумками матчу навіть не завдала жодного удару по воротах. Команда Шевченка надалі розташовується на дні турнірної таблиці, маючи в активі лише 10 очок.

Ювентус переміг жалюгідну Дженоа – історичний провал команди Шевченка, гол-феномен з кутового і подвиги Сірігу

Відео шедевру Куадрадо: