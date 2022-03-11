"Відчуваю себе дуже добре. Визнаю, що останні декілька днів перед приїздом моєї родини були не дуже легкими. Я дякую клубу та президенту Жерару Лопесу, які зробили все для того, щоб моя сім’я приїхала з України, і тепер вони зі мною.

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Я все ще турбуюсь про своїх батька та бабусю, які залишилися в Україні, але не стежу за новинами, щоб зосередитись на футболі.

Чи міг би я піти на фронт? Звісно, ​​я думав про це. Якби я міг допомогти своїй країні, я зробив би це.

Я не думав про те, щоб розірвати договір оренди з Бордо, щоб повернутися до сім’ї в Україну. Я просто хочу продовжувати грати. Я справді не хочу говорити про війну, єдине, що я можу зробити, це молитися за тих, хто лишився в Україні", – цитує Ігнатенка RMC Sport.

Нагадаємо, права на 24-річного українця належать Шахтарю. В Бордо Ігнатенко виступає на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2022 року. Французька сторона має право викупу.

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