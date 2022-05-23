"Он особенный. Я мог бы говорить о нем три дня, описывая его без остановки. Фернандиньо – один из лучших футболистов, с которыми я когда-либо играл.

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Он для меня тоже особый игрок и человек, потому что я видел его с детства в Шахтере. То, как он играл и тренировался, я знаю о нем много историй.

Есть один момент, который показал мне, кто такой Фернандинью: когда он сломал ногу, все сказали, что для него все закончилось, но через два года он подписал контракт с Сити. Остальное – уже история", – цитирует Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, Фернандиньо перешел в Ман Сити из Шахтера за 40 млн евро в июле 2013 года.

Манчестер Сити драматично стал чемпионом Англии, проигрывая 0:2 – Зинченко отдал ассист и установил личный рекорд