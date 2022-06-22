"Конечно, это странно. На самом деле очень странно – больше не быть игроком Ливерпуля после шести лет, проведенных на Энфилде. Но я отлично провел это время, невероятно, и с первого дня мне очень, очень понравилось тренироваться, играть, особенно на Энфилде перед потрясающими болельщиками. Теперь это закончилось.

Мане официально стал игроком Баварии

Конечно, было много, много слухов, но я мальчик, который не запутался. Очевидно, я знаю, чего хочу, и знаю, что профессионально, поэтому даже не думал об этом, потому что я все еще был игроком Ливерпуля, и у нас были очень, очень важные игры.

Для меня это время было очень важно. Команда, ребята и болельщики – я был очень сосредоточен на этом. Я не хотел комментировать это, потому что победа в Лиге чемпионов и Премьер-лиге была бы фантастикой для меня, клуба и всех. Вот почему я даже не говорил и не комментировал никакие спекуляции, потому что это часть футбола, так будет всегда. Это нормально", – цитирует Мане официальный сайт Ливерпуля.

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