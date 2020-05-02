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"Я играл против Месси, играл с Криштиану, но он – нечто другое": легенда Манчестер Юнайтед – о сильнейшем на планете

15:29 80 Читати українською
"Я играл против Месси, играл с Криштиану, но он – нечто другое": легенда Манчестер Юнайтед – о сильнейшем на планете
Сильвестр и Роналду в составе МЮ / Reuters

Бывший защитник английского Манчестер Юнайтед Микаэль Сильвестр назвал самого трудного оппонента, против которого ему пришлось играть.

"Роналдо был неуловимым. Его называли "Феноменом". Я играл против Месси, играл с Криштиану в Манчестер Юнайтед, но Роналдо – это нечто другое в плане скорости. Все на высшем уровне.

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У Криштиану есть три-четыре трюки, которые он использовал в течение большей части времени, их можно угадать. Если взять Роналдо, то это всегда было что-то другое. Он придумывал что-то на месте, вы не могли вести его влево или вправо, поскольку он все равно выйдет из этих ситуаций.

Он мог забить с любой позиции. В некоторых моментах он играл на одной ноге и дальше обыгрывал защитников по всей Европе", – цитирует Сильвестра Goal.

Напомним, что французский универсал защищал цвета МЮ в 1999-2008 гг. Бразилец Роналдо в разные годы в Европе выступал за ПСВ, Барселону, Интер, мадридский Реал и Милан. В его активе два "Золотых мяча".

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