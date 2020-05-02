"Я грав проти Мессі, грав із Кріштіану, але він – щось інше": легенда Манчестер Юнайтед – про найсильнішого на планеті

Колишній оборонець англійського Манчестер Юнайтед Мікаель Сільвестр назвав найважчого опонента, проти якого йому довелося грати.

"Роналдо був невловимим. Його називали "Феноменом". Я грав проти Мессі, грав із Кріштіану в Манчестер Юнайтед, але Роналдо – це щось інше в плані швидкості. Усе на найвищому рівні.

Моурінью назвав кращого за Мессі та Роналду – "Особливий" тренував його в Барселоні

Кріштіану має три-чотири трюки, які використовував упродовж найбільшої частину часу, їх можна відгадати. Якщо взяти Роналдо, то це завжди було щось інше. Він вигадував щось на місці, ви не могли вести його ліворуч чи праворуч, оскільки він будь-що викарапкається із цих ситуацій.

Він міг забити з будь-якої позиції. У деяких моментах він грав на одній нозі й далі обігрував оборонців по всій Європі", – цитує Сільвестра Goal.

Нагадаємо, що французький універсал захищав кольори МЮ у 1999-2008 рр. Бразилець Роналдо в різні роки в Європі виступав за ПСВ, Барселону, Інтер, мадридський Реал і Мілан. У його активі два "Золотих м'ячі".