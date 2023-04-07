"Было очень обидно, ведь я чувствовал себя, возможно, лучше всего в своей карьере. Я чувствовал, что готов рвать и метать. Не сразу, но через две недели уже чувствовал это. Потом была товарищеская игра, я вышел на 30 минут, мы выиграли 1:0 у Колоса, я забил гол. Думал, что в следующей игре хотя бы на замену выйду, а Луческу меня снова даже в заявку не берет. Я для чего приехал?

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Моя ошибка была в том, что я очень эмоционально отреагировал на это. Вернуться обратно в Динамо это было не то, что мечта, это крик души – хотелось! Плюс семья тогда в Киеве была, дети, жена. Мы жили отдельно и мне хотелось вернуться домой. Я пошел на понижение зарплаты, мне вообще не были интересны условия – договорились и договорились.

Я не то, что хотел там постоянно играть, несмотря ни на что. Я хотел, чтобы все было честно. Я люблю, когда все честно, когда все по правилам. И вот я честно все выполнял на 200%, насколько мог. И на всех тренировках я был одним из лучших. У меня была уверенность, что я все смогу сделать, могу помочь, могу играть. И потом, когда я приезжаю и чувствую, что готов рвать и метать, а меня месяц просто в заявку не берут... Для чего я здесь? Я не приехал просто сидеть.

Меня Коньяспор хотел очень сильно еще до того, как Динамо на меня вышло. У меня тогда в Турции было много предложений. Я хотел стабильности, плюс тренер Коньяспора меня очень хотел. Я связался с агентом, он спросил хотят ли они меня. Я приехал через 5 дней, у нас была игра с Бешикташем, в которой я забил два гола и отдал ассист. Вот и все подтверждение. Поэтому меня очень задел момент, мол, я был одним из худших. Это очень обидело", – рассказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, Артем вернулся в Динамо 20 августа 2020 года, однако уже через месяц покинул киевлян, подписав контракт с Коньяспором.

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