– Следишь за развитием событий в Украине?

– Да. Мне вообще нравится следить за политикой и знать, что происходит в мире – в Украине, Франции, США. Это важно делать, ведь мы играем в футбол, сосредоточены на спорте и иногда можем терять связь с миром. После футбола и завершения карьеры нас ждет продолжение жизни, и надо уметь справляться с ним.

Надеюсь, что скоро война закончится, а люди смогут вернуться домой. Украина – фантастическая страна. Я обожаю Киев и хочу туда возвратиться. Видел несколько фильмов с Зеленским, тогда подписался на него в инстаграмме. Я действительно его фан. Знал его даже до начала войны.

Траоре – о "беглых" легионерах Шахтера: "Если я могу играть в Украине, то почему они не смогут?"

– В Украине война, но в твоей родной Буркина-Фасо только за этот год было два военных переворота. Какие вызовы сейчас стоят перед страной?

– Страна едина и мы вместе противостоим терроризму. Они говорят, что борются за мусульман, но это совсем не так. Все люди в Буркина хотят одного – побороть терроризм. Это тяжело, но нам нужно держаться вместе. Каждый делает для страны то, что может. Очень скучаю по Буркина-Фасо. Был там в сентябре во время перерыва на матчи сборных, но посетил столицу страны, а не свой родной город. А потом вернулся во Львов.

У нас отличная и очень теплая страна. Мама и папа играли в футбол, поэтому мне было немного проще. Я начал тренироваться и играть в футбольной академии, а потом получил шанс попасть в Аякс. Я воспользовался им и теперь я здесь, – рассказал Траоре в интервью Tribuna.

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