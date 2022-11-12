– Стежиш за розвитком подій в Україні?

– Так. Мені взагалі подобається стежити за політикою і знати, що відбувається у світі – в Україні, Франції, США. Це важливо робити, адже ми граємо у футбол, зосереджені на спорті і часом можемо втрачати зв’язок зі світом. Після футболу і завершення кар’єри нас чекає продовження життя, і треба вміти давати собі з ним раду.

Сподіваюся, що скоро війна закінчиться, а люди зможуть повернутися додому. Україна – фантастична країна. Я обожнюю Київ і хочу туди повернутися. Бачив кілька фільмів зі Зеленським, тоді підписався на нього в інстаграмі. Я справді його фан. Знав його навіть до початку війни.

Траоре – про легіонерів-"втікачів" Шахтаря: "Якщо я можу грати в Україні, то чому вони не зможуть?"

– В Україні війна, але у твоїй рідній Буркіна-Фасо тільки за цей рік було два військові перевороти. Які зараз виклики стоять перед країною?

– Країна об’єднана і ми разом протистоїмо тероризму. Вони кажуть, що борються за мусульман, але це зовсім не так. Всі люди в Буркіна хочуть одного – побороти тероризм. Це важко, але нам треба триматися разом. Кожен робить для країни те, що може. Дуже сумую за Буркіна-Фасо. Був там у вересні під час перерви на матчі збірних, але відвідав столицю країни, а не своє рідне місто. А тоді повернувся у Львів.

У нас чудова і дуже тепла країна. Мама і тато грали у футбол, тому мені було трохи простіше. Я почав тренуватися і грати у футбольній академії, а тоді отримав шанс потрапити в Аякс. Я скористався ним і тепер я тут, – розповів Траоре в інтерв'ю Tribuna.

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