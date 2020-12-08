"Когда я на тренерских курсах готовился к защите диплома, попросился к наставнику юношеского состава Динамо Игоря Костюка, чтобы со стороны понаблюдать за тренировочным процессом его команды.

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Уже тогда я заметил в его команде Илью Забарного, который хорошо владел правой и левой ногой, а также выделялся на фоне других партнеров. Я спросил тренера, почему он еще не в первой команде.

И только, когда в Динамо пришел новый тренер, Мирча Луческу дал шанс молодому игроку проявить себя в первой команде. Всегда так бывает, когда дается шанс, его надо использовать. Он был готов к тому, чтобы использовать свой шанс.

Рад за него и других молодых ребят, которые сумели проявить себя в 2020 году", – цитирует Шовковского Meta-ratings.

В нынешнем сезоне УПЛ Забарный провел 9 матчей, а за сборную сыграл в 4-х поединках.

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