"Коли я на тренерських курсах готувався до захисту диплома, попросився до наставника юнацького складу Динамо Ігора Костюка, щоб з боку поспостерігати за тренувальним процесом його команди.

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Вже тоді я помітив в його команді Іллю Забарного, який добре володів правою і лівою ногою, а також виділявся на фоні інших партнерів. Я запитав тренера, чому він ще не в першій команді.

І тільки, коли вже в Динамо прийшов новий тренер, Мірча Луческу дав шанс молодому гравцю проявити себе в першій команді. Завжди так буває, коли дається шанс, його треба використовувати. Він був готовий до того, щоб використовувати свій шанс.

Радий за нього і інших молодих хлопців, які зуміли проявити себе в 2020 році", – цитує Шовковського Meta-ratings.

У нинішньому сезоні УПЛ Забарний провів 9 матчів, а за збірну зіграв у 4-х поєдинках.

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