"Я даже не знал, что такое вообще возможно", – Перишич рассказал, как Клопп изменил его видение футбола

Полузащитник Баварии Иван Перишич поделился воспоминаниями о работе с нынешним главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом в дортмундской Боруссии.

"Я не был готов, я не привык к тому, что игрок линии атаки должен защищаться. Я даже не знал, что такое вообще возможно. Юрген научил меня современному футболу. Я должен его за это поблагодарить.

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В первом сезоне мы выиграли два титула, но потом я понял, что во втором сезоне моя ситуация не изменилась, и захотел уйти.

Я сказал ему, что хочу регулярно играть в основном составе, на что он ответил, что уважает мое желание и обещает найти решение", – цитирует Перишича The Athletic.

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