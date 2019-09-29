Перишич был близок к переходу в МЮ – хавбек признался о разговоре с Моуринью

Новоиспеченный полузащитник Баварии Иван Перишич рассказал о своей мечте.

"Я был очень близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Перишич объяснил, чем именно сможет помочь Баварии выиграть Лигу чемпионов – оригинальная причина

Моей мечтой было сыграть во всех топ-лигах, но этого не произошло. Для меня это было сложным моментом, но я не буду вдаваться в детали. Только через два года я узнал, почему сорвался трансфер.

Было очень приятно, когда мне позвонил Моуринью. Ему сложно отказать. Я очень хотел присоединиться к нему и выступать за МЮ.

Теперь я хочу остаться в Баварии", – цитирует Перишича The Athletic.

Напомним, 30-летний хорват летом перешел из Интера в Баварию на правах аренды.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси