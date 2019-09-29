"Я навіть не знав, що таке взагалі можливе", – Перішіч розповів, як Клопп змінив його бачення футболу

Півзахисник Баварії Іван Перішіч поділився спогадами про роботу з нинішнім головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом в дортмундській Борусії.

"Я не був готовий, я не звик до того, що гравець з лінії атаки повинен захищатися. Я навіть не знав, що таке взагалі можливе. Юрген навчив мене сучасному футболу. Я повинен йому за це подякувати.

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У першому сезоні ми виграли два титули, але потім я зрозумів, що в другому сезоні моя ситуація не змінилася, і захотів піти.

Я сказав йому, що хочу регулярно грати в основному складі, на що він відповів, що поважає моє бажання і обіцяє знайти рішення", – цитує Перішіча The Athletic.

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