"Я часто замечал, что геи – более креативные игроки": экс-тренер Барселоны удивил своей позицией

"Футбольный мир – очень консервативен в этом вопросе. Ни один действующий футболист не говорил мне, что он гей, хотя у меня были некоторые подозрения. Но если кто-то не хочет признаться сам, то не стоит на него давить. Чтобы открыть всем свои взгляды, нужно много мужества. Не важно, какой клуб ты представляешь, тебя в любом случае будут осуждать.

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Думаю, что среди профессионалов не так много представителей нетрадиционной ориентации. Это может прозвучать несколько странно, но я часто замечал, что геи – более креативные игроки. А такое очень ценится", – цитирует ван Гала Gaykrant.

Напомним, голландец завершил тренерскую карьеру летом 2019-го. 68-летний ван Гал успел поработать в Аяксе, Барселоне, Баварии, Манчестер Юнайтед, АЗ и сборной Нидерландов. Наивысшим его достижением стала победа в Лиге чемпионов 1994/95 во главе Аякса.

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