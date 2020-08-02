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"Я часто помічав, що геї – більш креативні гравці": екс-тренер Барселони здивував своєю позицією

12:09 - Читать на русском
"Я часто помічав, що геї – більш креативні гравці": екс-тренер Барселони здивував своєю позицією
Луї ван Гал/ Манчестер Юнайтед

Колишній наставник Барселони, МЮ та збірної Нідерландів висловив цікаве припущення стосовно футболістів-представників сексуальних меншин.

"Футбольний світ – дуже консервативний у цьому питанні. Жоден чинний футболіст не казав мені, що він гей, хоча у мене були деякі підозри. Але якщо хтось не хоче зізнатися сам, то не варто на нього тиснути. Щоб відкрити всім свої погляди, потрібно багато мужності. Не важливо, який клуб ти представляєш, тебе в будь-якому разі засуджуватимуть.

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Думаю, що серед професіоналів не так багато представників нетрадиційної орієнтації. Це може прозвучати дещо дивно, але я часто помічав, що геї – більш креативні гравці. А таке дуже цінується", – цитує ван Гала Gaykrant.

Нагадаємо, голландець завершив тренерську кар'єру влітку 2019-го. 68-річний ван Гал встиг попрацювати в Аяксі, Барселоні, Баварії, Манчестер Юнайтед, АЗ та збірній Нідерландів. Найвищим його досягненням стала перемога в Лізі чемпіонів 1994/95 на чолі Аякса.

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