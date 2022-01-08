"Я не мог поверить, был шокирован и разочарован. Для этого не было никаких предпосылок. Я был шокирован, не верил в то, что это произошло, и был очень разочарован.

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Не я принимал это решение, а он. То, как это произошло, оставляет желать лучшего. Думаю, это как раз самое плохое во всей ситуации. С другой стороны, нет беды без добра. Возможно, это станет для нас импульсом", – цитирует Левандовски Sport.pl.

Напомним, Соуза соблазнился предложением бразильского Фламенго и покинул сборную Польши, которой в марте играть матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против России.

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