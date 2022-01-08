"Я не міг повірити, був шокований та розчарований. Для цього не було жодних передумов. Я був шокований, не вірив у те, що це сталося, і був дуже розчарований.

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Не я ухвалював це рішення, а він. Те, як це сталося, залишає бажати кращого. Думаю, це якраз найгірше у всій ситуації. З іншого боку, немає лиха без добра. Можливо, це стане для нас імпульсом", – цитує Левандовскі Sport.pl.

Нагадаємо, Соуза спокусився на пропозицію бразильського Фламенго і покинув збірну Польщі, якій у березні грати матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Росії.

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