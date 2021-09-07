"Команда – это самое главное, и я должен уметь помогать младшим игрокам. Переговоры не отняли много времени. Я разговаривал со спортивным директором, и он передал всю свою мотивацию. Я чувствовал любовь фанатов еще до приезда.

Рибери стал игроком новичка Серии А

Я чувствую себя хорошо, но я здесь не для того, чтобы развлекаться. Мне еще много нужно доказать. Серия А – сложный чемпионат, поэтому мне придется постараться. Одному легко тренироваться, а вот с командой – не так просто. Постараюсь как можно быстрее набрать форму.

Я живу футболом. Если бы я жил ради денег, то меня бы здесь не было", – приводит слова Рибери Football Italia.

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