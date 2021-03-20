Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий убежден, что Украина сделала все возможное для защиты своей позиции по мотивам технического поражения от Швейцарии.

"Наверное, уже все знают, что решение не совсем положительное для нас. Решение апелляционного комитета УЕФА по присуждению нам технического поражения остается в силе.

"Это что у нас – инквизиция, возвращение средневековых времен?": в сборной Украины возмущены решением CAS

Я бы не сказал, что это решение было неожиданностью. Однако считаю, что мы аргументировано представили и защищали свою позицию, поэтому до последнего верили в лучшее", – сказал Записоцкий в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса в лагере "сине-желтых". Сборная Украины была готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками. Но УЕФА предложил собрать на следующий день новую команду из футболистов, которые не контактировали с инфицированными – УАФ заявила, что это невозможно. В итоге, 25 ноября УЕФА засчитал техническое поражение "сине-желтым". Украинская сторона подала апелляцию в CAS, но швейцарский арбитражный суд лишь подтвердил решение УЕФА.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України