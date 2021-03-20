Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький переконаний, що Україна зробила все можливе для захисту своєї позиції за мотивами технічної поразки від Швейцарії.

"Напевно, вже всі знають, що рішення не зовсім позитивне для нас. Рішення апеляційного комітету УЄФА щодо зарахування нам технічної поразки залишається в силі.

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Я б не сказав, що це рішення було несподіванкою. Однак вважаю, що ми аргументовано представили і захищали свою позицію, тому до останнього вірили в краще", – сказав Запісоцький в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". Збірна України була готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями. Але УЄФА запропонував зібрати на наступний день нову команду з футболістів, які не контактували з інфікованими – УАФ заявила, що це неможливо. У підсумку, 25 листопада УЄФА зарахував технічну поразку "синьо-жовтим". Українська сторона подала апеляцію в CAS, але швейцарський арбітражний суд лише підтвердив рішення УЄФА.

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