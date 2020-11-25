После онлайн-заседания, которое состоялось сегодня, 25 ноября, УЕФА принял решение присудить сборной Украины техническое поражение, информирует официальный сайт УАФ.

Сборная Украины соблюдала медпротокол УЕФА перед Швейцарией – видеодоказательства УАФ

При рассмотрении дела швейцарской и украинской сторонам предоставили возможность продемонстрировать свои доказательства. Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч не состоялся по вине сборной Украины, и засчитать ей техническое поражение – 0:3. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

Это означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. УАФ была готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками. Но УЕФА предложил собрать на следующий день новую команду из футболистов, которые не контактировали с инфицированными – УАФ заявила, что это невозможно.

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