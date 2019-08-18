"Я буду защищать Неймара", – Тухель дал четкий ответ относительно бразильца

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал ситуацию вокруг форварда Неймара.

"Он игрок ПСЖ. Если ситуация не изменится, Неймар останется. Пока изменений нет.

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У него есть три года по контракту. Он чувствительный, поэтому я всегда буду защищать его.

Хочу видеть, как Неймар играет на своем лучшем уровне все 90 минут: агрессивно и с большим количеством обводок", – цитирует Тухеля AS.

Сейчас за бразильца спорят Барселона и мадридский Реал. Сам ПСЖ предпочитает "сливочных", но форвард хочет вернуться на Камп Ноу, где выступал с 2013 по 2017 годы.

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