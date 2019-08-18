"Я буду захищати Неймара", – Тухель дав чітку відповідь щодо бразильця

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував ситуацію навколо форварда Неймара.

"Він гравець ПСЖ. Якщо ситуація не зміниться, Неймар залишиться. Поки змін немає.

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У нього є три роки за контрактом. Він чутливий, тому я завжди буду захищати його.

Хочу бачити, як Неймар грає на своєму кращому рівні всі 90 хвилин: агресивно і з великою кількістю дриблінгу", – цитує Тухеля AS.

Наразі за бразильця сперечаються Барселона та мадридський Реал. Сам ПСЖ надає перевагу "вершковим", але форвард хоче повернутись на Камп Ноу, де виступав з 2013 по 2017 роки.

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