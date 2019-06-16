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"Я больше не буду терпеть суперзвездное поведение", – президент ПСЖ раскритиковал игроков своей команды

20:34 241 Читати українською
"Я больше не буду терпеть суперзвездное поведение", – президент ПСЖ раскритиковал игроков своей команды
Игроки ПСЖ / Reuters

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считает, что поведение игроков его команды должно быть совсем другим.

"Я понял, что команде нужны изменения, иначе мы бы продолжали двигаться в никуда. Футболисты должны относиться к своим обязанностям еще более ответственно, чем раньше. Их поведение должно быть совсем другим.

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Игрокам придется делать больше, работать больше. Они в команде не для того, чтобы веселиться. И если они не согласны с этим, то дверь открыта.

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Я больше не буду терпеть суперзвездное поведение в команде", – передает слова Нассера Аль-Хелаифи France Football.

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