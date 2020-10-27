"Со временем я стал увереннее в себе, и сейчас у меня в жизни все хорошо. Я был геем всегда, и это не то, о чем я постоянно думаю. Это просто моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, и в том числе футбольная.

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Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой, за исключением моментов, когда мы ошибаемся во время матчей", – цитирует Хагена VG со ссылкой на Glåmdalen.

К слову, Хаген считается одним из лучших судей Норвегии и работает на матчах национального чемпионата с 2006 года. Также Том обслуживал еврокубковые встречи, в том числе в Лиге чемпионов.

В последних нескольких сезонах работал на матчах квалификации Лиги Европы. Именно в рамках этого турнира пересекался с украинскими клубами. Под его судейством Динамо в 2014 году обыграло Риу Аве (2:0), Днепр в 2011-м одолел Фулхэм (1:0), а вот Металлист за два матча не победил ни разу. В 2013-м харьковчане расписали ничью с Ньюкаслом (0:0), а в 2014-м проиграли Трабзонспору (1:2).

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