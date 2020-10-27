"З часом я став впевненішим у собі, і зараз у мене в житті все добре. Я був геєм завжди, і це не те, про що я постійно думаю. Це просто моя повсякденне життя, мої стосунки, моя сім'я, і ​​в тому числі футбольна.

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Я можу йти по життю з високо піднятою головою, за винятком моментів, коли ми помиляємося під час матчів", – цитує Хагена VG з посиланням на Glåmdalen.

До слова, Хаген вважається одним з найкращих суддів Норвегії і працює на матчах національного чемпіонату з 2006 року. Також Том обслуговував єврокубкові зустрічі, в тому числі в Лізі чемпіонів.

В останніх кількох сезонах працював на матчах кваліфікації Ліги Європи. Саме в рамках цього турніру перетинався з українськими клубами. Під його суддівством Динамо у 2014 році обіграло Ріу Аве (2:0), Дніпро у 2011-му здолав Фулхем (1:0), а от Металіст за два матчі не переміг жодного разу. У 2013-му харків'яни розписали нічию з Ньюкаслом (0:0), а у 2014-му програли Трабзонспору (1:2).

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