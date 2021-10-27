Виталий Хмельницкий

Будущая звезда киевского Динамо и сборной СССР появилась на свет в Запорожской области. Отец Виталия исчез во время войны, а мать с пятью детьми переехала в Мариуполь. Там он провел футбольную юность, однако в 18-летнем возрасте получил приглашение в донецкий Шахтер. Участник чемпионата мира-1970, 4-х разовый чемпион СССР, один из главных шутников в составе киевского Динамо. Впоследствии успешно реализовал себя в качестве детского тренера.

Виталий Хмельницкий (справа) / фото из архива Виктора Перегняка

Валентин Дзиоба

Выступал за главную команду Мариуполя с 60-х по 80-е под разными названиями: Азовец, Металлург и Новатор. Неудивительно, что именно Диоба является рекордсменом мариупольского клуба по количеству проведённых матчей (449) и голов (107). После завершения активных выступлений занялся тренерской деятельностью. Даже в 74 года продолжает работать в Академии ФК Мариуполь, где воспитывает молодое поколение.

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Сергей Балтача

Родился в Мариуполе, там и стал заниматься футболом. В 14-летнем возрасте переехал в Харьков, где учился в спортинтернате. Далее были Металлист и Динамо, в составе которого Балтача выиграл чуть ли не все возможные трофеи, в частности, и Кубок обладателей Кубков в 1986-м. Получил множество наград на юношеском уровне, впоследствии стал бронзовым призером Олимпиады (1980), вице-чемпионом Европы (1988) и выступал на чемпионате мира (1982). В 1988-м переехал в Британию, где играл за Ипсвич и где проживает сейчас.

Сергей Балтача в составе Ипсвича / фото из соцсетей

Александр Гайдаш

Еще один уроженец Мариуполя, ставший звездой за пределами родного города. Несколько раз возвращался в родные края, однако, по праву считается символом симферопольской Таврии и одним из лучших футболистов крымской команды в ее истории. Играл в сборной Украины и является одним из главных голеадоров украинской Высшей лиги. Все еще входит в топ-10 этого списка с 95 голами в "элите".

Александр Радченко

Родился и начинал свой футбольный путь в Мариуполе, хотя главных высот достиг в составе киевского Динамо, куда попал по рекомендации Игоря Беланова. Чемпионство, выступления за национальную команду и опыт в еврокубках – это Радченко получил в столице. Вместе с тем, в начале 90-х играл за Азовец и Металлург и провел более сотни матчей в главной команде Мариуполя, правда большинство из них прошли во Второй лиге. В элитном дивизионе за приазовскую команду не выступал.

Александр Радченко / фото из соцсетей

Степан Молокуцько

Его называли одним из самых талантливых украинских футболистов своего поколения. Дебютировал за Металлург в 17-летнем возрасте и спустя некоторое время вырос в главную звезду команды. Стабильно вызывался в молодежную сборную Украины. У него было особое голевое чутье. Трагически погиб в ДТП. Степану навсегда останется 23.

Денис Кожанов

Будущий игрок сборной Украины начал свой футбольный путь в мариупольских ДЮСШ-3 и Ильичевце. На профессиональном уровне в Мариуполе Кожанов выступал спустя десятилетие, когда летом 2011-го подписал контракт с Ильичевцем. Сменил почти десяток команд в своей карьере, однако настоящей легендой стал в противоположном конце страны. Кожанов – футбольная икона для Львова и Карпат. Даже в свои 34 он безоговорочный лидер команды и один из лучших игроков Второй лиги.

Денис Кожанов / фото Карпаты

Игорь Тищенко

Переехал в Мариуполь, когда ему исполнилось пять лет. В городе, ставшим для Игоря родным, начал заниматься футболом. Выступал за Ильичевец-2 во Второй лиге, позже за команду U-21, а впоследствии и в УПЛ в составе первой команды. В общей сложности за Мариуполь провел более 200 матчей и за это время успел сменить полдесятка позиций на поле, демонстрируя незаурядный уровень универсализма. После прощания с главной командой города Тищенко перебрался во второлиговый мариупольский Яруд, где выступает до сих пор.

Дмитрий Мишнев

Нынешний капитан Мариуполя переехал на берег Азова в возрасте 16 лет после выступлений в черноморском Монолите. С тех пор футбольная жизнь Дмитрия связана исключительно с Мариуполем. Мышнев прошел с командой все возможные этапы: от ДЮФЛ до гола в еврокубках. Быстрый, выносливый, харизматичный. В свои 27 Дмитрий Мышнев – уже легенда мариупольского футбола.

Дмитрий Мишнев (слева) / фото АЗ

Николай Шапаренко

Одна из главных звезд современного украинского футбола отправилась в Мариуполь в 11-летнем возрасте. С ранних лет считался большим талантом. Один из первых тренеров Николая, Эдуард Хавров, который привлекал парня к играм "молодежки" Ильичевца еще в 16 лет, отмечал две особые черты Шапаренко: техника и отсутствие страха брать игру на себя. Вскоре Николай дебютировал в Премьер-лиге и стал одним из самых молодых игроков в истории элитного дивизиона. В 2017 Шапаренко подписал контракт с Динамо, с которым успел выиграть чемпионство и получить статус главного таланта страны.