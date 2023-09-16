Динамо недавно разорвало контракт с 30-летним игроком, поскольку он не входил в планы Мирчи Луческу. Феррейр Сидклей уже нашел себе новую команду.

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Как сообщает официальный сайт Ламии, бразилец стал новым игроком греческого клуба. Впрочем, пресс-служба команды не разгласила о деталях соглашения и сроке действия контракта. Это не первый приезд Сидклея в Грецию. В сезоне 2021/22 он играл за ПАОК.

Напомним, что бразилец присоединился к киевлянам в 2018 году. В общей сложности Сидклей сыграл за "бело-синих" 33 матча, в которых забил три гола и отдал три результативных передачи.

Ламия сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице греческой Суперлиги, имея 5 баллов после четырех туров.

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