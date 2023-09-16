Динамо нещодавно розірвало контракт з 30-річним гравцем, оскільки він не входив в плани Мірчі Луческу. Феррейра Сідклей вже знайшов собі нову команду.

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Як повідомляє офіційний сайт Ламії, бразилець став новим гравцем грецького клубу. Втім, прес-служба команди не розголосила про деталі угоди та термін дії контракту. Це не перший приїзд Сідклея до Греції. В сезоні 2021/22 він грав за ПАОК.

Нагадаємо, що бразилець приєднався до киян у 2018 році. Загалом Сідклей зіграв за "біло-синіх" 33 матчі, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Ламія наразі перебуває на п'ятому місці в турнірній таблиці грецької Суперліги, маючи 5 балів після чотирьох турів.

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